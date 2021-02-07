المغرب يرحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة ويعتبرها خطوة هامة نحو الانتخابات

رحبت المملكة المغربية، بانتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وأكدت المملكة، في بيان لها، أن انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين في ليبيا، يعمل على تعزيز دور السلطة التنفيذية في قيامها بالمهام والواجبات التي ينتظرها الشعب الليبي.

وشددت المملكة، على أن هذه خطوة هامة في اتجاه توحيد المؤسسات ودعم الاستقرار والاستجابة للحاجيات اليومية لليبيين، وتهيئة الظروف من أجل تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وأعربت المملكة عن أملها في أن تنخرط كل المؤسسات الليبية في دعم هذه الخطوة، واستعدادها لمساندة السلطة التنفيذية المؤقتة في القيام بمهامها وواجباتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24