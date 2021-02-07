افحيمه: التغيرات في المشهد السياسي ظاهرة صحية

رأى عضو مجلس النواب صالح افحيمه، أن تسارع الأحداث والتغيرات الحاصلة في المشهد السياسي الليبي هي ظاهرة صحية.

وقال افحيمه في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “قبول الأخر كما هو كشريك في الوطن، وبصرف النظر عن الأخطاء والمغالطات والمخالفات القانونية التي تم تعبيد الطريق بها نحو تلك صناديق الاقتراع. كل ذلك إن لم يكون ظاهرة صحية فهو على الأقل مؤشرات تعافي من أمراض خطيرة كادت لولا توفيق الله وجهود المخلصين أن تفتك بوطن وشعب أدرك متأخراً بأنه ضحية اصطفافاته خلف أشخاص بصرف النظر عن مشاريعهم”.

وأضاف، :”إن التعطش للاستقرار لدى أغلب أطياف الشعب الليبي والظاهر للعيان في تدوينات المدونين على منصات التواصل الاجتماعي وعبر شاشات التلفزيونات والذي انعكس تأييداً لنتائج جنيف لا يكفي لاستكمال جني الثمار، وسيبقى مطلوباً بقوة من الجميع الاستمرار في دعم السلطة الجديدة طالما لم تنحرف عن المسار المرسوم للخروج بالبلاد من أزمتها. الدعم المطلق قد يكون غير محمود، تماماً كما هي المعارضة والاعتراض لغرض المعارضة والاعتراض، ومن هنا يجب أن يكون دعمنا مشروطا بعدم الانحراف عن المسار أو الحيود عن الطريق نحو الهدف المنشود استحقاق 24 ديسمبر 2021 م”.

كما قال، :”لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، وفي كل الأحوال ما تحقق من مكاسب ليس سيئاً مقارنة بالمصير الذي كان ينتظر البلاد فيما لو فشلت جنيف، وعليه يجب أن نضع دائما نصب أعيننا أن الحفاظ على المكاسب دائما أصعب من نيلها”.

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