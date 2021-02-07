الصحة العالمية: ليبيا تعاني من نقص حاد في الأدوية لعدم سداد مستحقات الموردين

قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن ليبيا تعاني من نقص حاد في اللقاحات وأدوية المناعة والسل، فضلا عن الإمدادات الجراحية.

وأوضحت المنظمة، في تقرير يغطي الاستجابة الصحية في ليبيا للفترة ما بين 24 ديسمبر 2020 و31 يناير الماضي، أن مسؤولا بوزارة الصحة في حكومة الوفاق غير المعتمدة، أبلغها أن جميع مستودعات الوزارة كانت فارغة تقريبًا، وأن البلاد تواجه نقصًا في اللقاحات والأدوية الهامة.

وكشفت المنظمة، عن سبب رفض موردين تلبية طلبيات ليبيا من الأدوية، موضحة أن المصرف المركزي لم يفرج عن الأموال اللازمة لتجديد الإمدادات الحيوية من الأدوية، محذرة من تفاقم الوضع الوبائي بسبب سلسلة التوريد المعطلة، إذا لم يتم السداد للمصنعين الذين زودوا ليبيا سابقًا ويرفضون تلبية الطلبات الجديدة.

وأضافت المنظمة، أنها تعمل مع وزارة الصحة لإعداد قوائم بالأدوية والإمدادات التي تحتاج إليها البلاد، موضحة أنه بمجرد أن تكون القوائم جاهزة، ستطلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الإفراج عن أموال فورية لتجديد الإمدادات الحيوية، كما ستعمل أيضًا مع الحكومة الجديدة لإنشاء سلسلة إمداد معززة تتضمن آلية دفع موثوقة.

وحول تطورات اقتناء لقاح كورونا، أشارت المنظمة إلى تحويل ليبيا 9.7 مليون دولار إلى مبادرة ” كوفاكس” لتأمين 2.8 مليون جرعة من اللقاح، معتبرة أن ذلك سيكون كافياً لتطعيم حوالي 1.25 مليون شخص (جرعتان لكل شخص).

وأضافت المنظمة أنها تقوم بمراجعة خطة التطعيم ضد فيروس كورونا، لإضافة تحصين حوالي 570 ألف مهاجر ولاجئ في ليبيا، مبينة أنه بمجرد أن تصبح الخطة المنقحة جاهزة ستطلب من التحالف العالمي للقاحات النظر في إتاحة اللقاحات لحوالي 16200 من المهاجرين واللاجئين المعرضين لمخاطر عالية في إطار صندوقها الوقائي الإنساني.

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