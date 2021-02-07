السفير البريطاني: التقيت بالدبيبة لتهنئته بمخرجات الحوار السياسي

التقى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد مع السفير ‏البريطاني لدى ليبيا، نكيولاس هوبتون.

وقال السفير البريطاني في تغريدة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إنه قدم التهنئة للدبيبة على مخرجات الحوار في جنيف.

وأعرب هوبتون خلال اللقاء عن تطلع بلاده إلى العمل مع ليبيا لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتحضير للانتخابات في ديسمبر 2021.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أول من أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.