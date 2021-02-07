الخارجية النمساوية: يجب إخراج المرتزقة من ليبيا لإتمام السلام

رحبت وزارة الخارجية النمساوية بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية.

ودعت الخارجية النمساوية في تغريدة لها على “تويتر”، إلى إتمام عملية إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد في سبيل الوصول إلى السلام والاستقرار.

وأعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أول من أمس الجمعة عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.