بـ «9.6 مليون دولار».. ليبيا تحجز 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا حسام حسني، اليوم الأحد، أنه قد تم حجز 2.8 مليون جرعة تكفي لتطعيم حوالي 1.4 مليون ليبي.

وأوضح حسني، أنه يتم التواصل مع شركات موديرنا واسترا زينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون لتوفير اللقاح.

وأشار حسني، إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا مستقر خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة بالدول الأخرى، لافتا إلى أن الجهات المسؤولة تعمل لتوفير اللقاح لكافة السكان، داعيا الجميع لمزيد من الوعي.

وذكر حسني، أنه قد تم دفع مبلغ 9.6 مليون دولار كدفعة أولى لتوفير اللقاح، موضحا أنه تم التواصل مع الكوفاكس لتكون الطعوم متوفرة في البلاد في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وقال حسني، إنه قد تم إنشاء لجنة تقنية لاستقبال وتجهيز وتنسيق وتوزيع اللقاح خلال الفترة القادمة، مضيفا أنه تم إنشاء لجنة قطاعية تضم قطاعات الصحة والداخلية والحكم المحلي.

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