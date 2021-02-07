“الليبية للاستثمار” تحذر بلجيكا من المساس بأموالها المجمدة

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، رفضها القاطع للطلب الذي قدمته الحكومة البلجيكية إلى مجلس الأمن الدولي لرفع التجميد عن جزء من أصولها في بلجيكا.

وأكدت المؤسسة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها والشركات التابعة لها، ليس لهم أي علاقات تعاقدية مع مؤسسة GSDT البلجيكية المملوكة للأمير البلجيكي لوران، التي قدّم عنها الطلب الصندوق العالمي للتنمية المستدامة.

وشدد المؤسسة على أنها تتمتع بالاستقلالية القانونية التامة عن الدولة الليبية، وتملك الذمة القانونية والمالية المستقلة، وأنها ليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد الحكومة الليبية، لافتة إلى انه لا توجد أسباب قانونية لتحاول الحكومة البلجيكية تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة والشركات التابعة لها.

ولفتت المؤسسة إلى أن وزارة الخزانة البلجيكية رفضت محاولات سابقة للأمير لوران لرفع التجميد عن هذه الأصول، وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي في عام 2018، باعتبار أن أصول المؤسسة في بلجيكا تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة، التي فُرضت في عام 2011، وذلك لحمايتها لصالح الشعب الليبي على المدى الطويل للأجيال القادمة.

ودعت المؤسسة، مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، للرفض العاجل للطلب البلجيكي، مطالبة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في البنوك البلجيكية.

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