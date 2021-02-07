مجيد: حالات إدخال المصابين إلى المستشفيات في عموم البلاد قليلة جدا

قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا الصالحين مجيد، في مداخلة مع قناة ليبيا، إن الوضع الوبائي في البلاد مطمئن، وذلك في ظل قلة الأعداد التي تسجل دخولا إلى المستشفيات، مؤكدا أن 8 حالات فقط موجودة في العناية الحثيثة.
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قناة ليبيا
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