ملتقى شبابي في اجدابيا يبحث ملف الشباب ومعالجة البطالة

أقيمت ضمن فعاليات ملتقى الشباب والحكومة الليبية، في اجدابيا، ندوة علمية حول الأثر الإيجابي للاستثمار في معالجة البطالة، تحت شعار “الواقع والرؤى المستقبلية للشباب”.

وتم خلال الندوة تقديم عدة ورقات: (الأثر الإيجابي للاستثمار، والرؤى المستقبلية للشباب، ودور الشباب في التنمية، والشباب يتحدون الواقع، وهجرة الشباب الليبي وانعكاساتها على الفرد والأسرة والمجتمع).

وأقيم على هامش الملتقى مؤتمر صحافي لرئيس مجلس التخطيط الوطني ورئيس فرع اجدابيا وعميد البلدية، حيث طرحت العديد من التساؤلات والاستفسارات حول الخطط والبرامج المستقبلية للمجلس، وكيفية عمل لجنة توحيد المؤسسات ومدى تعاونهم مع الشباب في وضع السياسات، وكل ذلك لأجل مد جسور التواصل مع الشباب ومعالجة الإشكالات العميقة في المجتمع.

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