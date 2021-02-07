الصغير: رئاسة عقيلة صالح لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة غير منطقية

اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأسبق،حسن الصغير ، أنه ليس من المنطق أن يترأس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جلسة منح الثقة لحكومة الجديدة رغم خسارة قائمة .

وأوضح الصغير في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أن تمسك عقيلة برئاسة المجلس سيؤدي لانعقاد البرلمان في طرابلس أو أي مدينة أخرى، وسيخرج البرلمان من برقة.

و أضاف الصغير أن عقيلة صالح يمنح خصوم البرلمان فرصة عرقلة ما تم الاتفاق عليه،وينهي فعلياً أي قبول او بيان شكلي صدر منه في السابق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24