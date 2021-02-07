عقيلة صالح: سيكون لنا موقفا إذا حادت الحكومة الجديدة عن الطريق

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إنه “يجب إعطاء فرصة للحكومة الجديدة وسيكون لنا موقفا إذا حادت عن الطريق”.

وأضاف «صالح»، في تصريحات صحفية، بعد عودته من زيارة إلى مصر، إن “كل الأقاليم ستنال حقوقها وستجمد عوائد النفط حتى توزع بالمساواة”، مردفًا أنه “سيتم فتح الطريق الساحلي قريبا وخروج القوات الأجنبية من ليبيا قريب”.

وأكمل أنه “سيتم توزيع المناصب السيادية على كافة المناطق الليبية”، لافتًا إلى أن “ليبيا ليست سلعة للمساومة”.

تجدر الإِشارة إلى أن الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز كانت قد أعلنت الجمعة الماضية عن النتيجة النهائية لتصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على السلطة الجديدة، والتي انتهت بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بــنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

وبذلك أصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني نائبا لرئيس المجلس، وعبدالله اللافي نائبا لرئيس المجلس، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.