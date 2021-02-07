عبد العزيز: على السلطة الجديدة التحاور مع الجميع والاستفادة من أخطاء “الوفاق”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هنأ عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء المدعو محمود عبد العزيز، الليبيين على اختيار قادة السلطة التنفيذية الجديدة، رغم تحفظاته على ملتقى الحوار السياسي ولقاء جنيف.

عبد العزيز – المبعوث الشخصي لنوري بوسهمين رئيس تيار يا بلادي – طالب، في تسجيل مرئي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالاستفادة من أخطاء حكومة الوفاق التي لم تكن تحمل من الوفاق إلا اسمها، على حد قوله.

وأوضح أن كل من دعم حكومة الوفاق في البداية انقلب عليها، لاسيما أنها حكمت خمس سنوات ولم تنجز شيئا، مُطالبًا القيادة الجديدة بالتعبير عن كل الليبيين بشكل فعلي، والتواصل مع الجمع بشكل جدي وإلا لن ينجحوا في مهمتهم، حسبما يرى.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توافق كل الليبيين، قائلا “كفانا دماء وحروبًا واستهتار بمقدرات الليبيين”، مطالبًا القيادة الجديدة بتشكيل حكومة وفاق حقيقية والجلوس والتحاور مع الجميع، وإلا ستفشل في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي يوم 24 ديسمبر المقبل .

وطالب السلطة الجديدة أيضًا بضرورة محاربة الفساد على اعتبار أنه شيء أساسي جدًا، وواجب على كل الليبيين، قائلاً “لا يجب أن نكون إقصائيين أو متطرفين، بل توافقيين بقدر الإمكان، خصوصًا أن قائمة المنفي توافقية وليس لأعضائها أي انتماءات”.

واسترسل “لن نسكت على الباطل والفساد، ونمد أيدينا للجميع بالنصح والخير لكل ليبيا”، مؤكدًا على ضرورة عمل السلطة الجديدة من أجل استرجاع السيادة الليبية للذهاب إلى الانتخابات، دون تحكم من دولة خارجي، كما دعا القادة الجدد إلى التوافق والاستعانة بالكفاءات في الحكومة الجديدة لمحاربة الفساد.