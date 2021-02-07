الدبيبة: تركيا دولة حليفة وصديقة وشريكتنا الحقيقية في هذه المرحلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، أنه سيدعم تركيا، فيما يخص إحلال السلام بين الأطراف داخل ليبيا، مُبينًا أنه سيحاول حل المشاكل الكبرى التي تواجهها البلاد.

الدبيبة ذكر في حوار مع وكالة “الأناضول” التابعة للرئاسة التركية، أن من أولويات عمل الحكومة الجديدة، إحلال السلام الداخلي في البلاد، والتحقيق في جرائم الحرب، ودعم العلاقات التركية الليبية.

وفي تقييمه لمسار الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، قال “لقد تم تشكيل أعضاء ملتقى الحوار السياسي من جميع أنحاء ليبيا، وبالتالي فهو يمثل كل قبائل وشرائح ليبيا”، مؤكدًا أهمية ملتقى الحوار في التغيير السلمي والديمقراطي والحر لصالح ليبيا والشعب الليبي، وأن العالم كله شهد مخرجات الحوار والنتائج التي أسفر عنها.

وأوضح أنه في نطاق تنفيذ القرارات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، سيشكلون الحكومة بعد ثلاثة أسابيع، على أن تُعرض على مجلس النواب للحصول على الثقة.

وحول ما إذا كانت حكومته ستضم أسماء من الحكومة السابقة أجاب الدبيبة “من المحتمل حدوث ذلك، وسنكون حكومة تكنوقراط قادرة على إثبات نفسها وقدرتها على العمل، وسنختار الأسماء المناسبة في الحكومة، والتي ستمثل جميع شرائح ليبيا بشكل عادل، لكننا سنركز على التكنوقراط في إدارتها”.

وشدد الدبيبة في حديثه، أنهم سيعطون أولوية اهتمامهم، لتوفير اللقاحات ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، مشُيرا إلى أنها قضية مهمة لشعب ليبيا وكذلك لجميع شعوب العالم، مُتابعًا “كما سنهتم بالصعوبات الحياتية واليومية في قضايا مثل الكهرباء والصحة، وسنتناول بعد ذلك قضايا تشكيل لجان للسلام وصياغة الدستور مع المجلس الرئاسي”.

وردًا على سؤال حول مضمون خطة إنشاء “لجان سلام”، لفت الدبيبة إلى أهمية تحقيق السلم الاجتماعي لحل الأزمة الليبية، وأنهم سيشكلون هذه اللجان لإحلال السلام بين الليبيين داخل البلاد.

وأكمل “سوف يجتمع الناس والقبائل والجماعات المتنازعة فيما بينهم، وسنضع ميزانية للتعويضات، ونأمل التقارب بين كافة الأطراف في ليبيا، خلال الفترة الراهنة ولحين إجراء انتخابات في 24 ديسمبر، وسنبحث في جهات نظر الليبيين الأقرب لبعضهم البعض على المستوى الأكثر تقدمًا”.

وبيّن الدبيبة أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الذهاب إلى الانتخابات في انسجام تام، دون تمييز بين أحد، مُردفًا “سنزور جميع مدن ليبيا قدر الإمكان، وسنعمل في جميع المدن ، وستكون حكومة الوحدة الوطنية جديرة بهذا المسمى”.

وعن موقف الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبدالله الثني، من السلطة التنفيذية الجديدة، قال الدبيبة “حكومتنا بحاجة إلى موافقة مجلس النواب في طبرق، ومن المنطقي أن تنتظر حكومة الثني هذا الأمر، ومجلس النواب أعلن بالفعل أنه يرحب بنتائج ملتقى الحوار السياسي، وهو أيضًا جزء من الشعب الليبي، لا أعتقد أنه سيدخل في خط آخر سوى الذي حدده الحوار السياسي”.

وبشأن العلاقات الليبية التركية، قال الدبيبة “ستكون هناك حالة من التضامن الكبير مع تركيا، لأنها حليفة وصديقة ولديها فرصة كبيرة لمساعدتنا في تحقيق الهدف الحقيقي لليبيين، وتُعد شريكنا الحقيقي في هذه المرحلة، وكانت الدولة الوحيدة التي فتحت سفارتها في طرابلس، وهناك تعاون اقتصادي بيننا وبين تركيا، وأتمنى تطويره وزيادة حجم التجارة إلى أعلى المستويات”.

وردًا على سؤال حول كيفية اتخاذ خطوات نحو قضايا جرائم الحرب، والتي تعد واحدة من أكثر القضايا التي أكد عليها الليبيون في الحوار السياسي، قال “جرائم الحرب ستهتم بها السلطة القضائية، ونحن في مرحلة صعبة لإحلال السلام الليبي، وعلى كلا الجانبين تقديم تنازلات، ومن يتم العثور على جرائمهم سيحسم القضاء مصيرهم، ونحن نريد سلام حقيقي بين الليبيين”.