السراج وكوبيش يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، الأحد، مستجدات الوضع في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان، إن الجانبين أكدا “على أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وعبّرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021”.

ولفت البيان إلى أن كوبيش أشاد بدعم حكومة الوفاق للمفوضية العليا للانتخابات، وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، فيما رحّب السراج بالمبعوث الأممي الجديد، وأشاد بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية.

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