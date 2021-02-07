ليبيا الان

السراج وكوبيش يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، الأحد، مستجدات الوضع في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان، إن الجانبين أكدا “على أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وعبّرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021”.

ولفت البيان إلى أن كوبيش أشاد بدعم حكومة الوفاق للمفوضية العليا للانتخابات، وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، فيما رحّب السراج بالمبعوث الأممي الجديد، وأشاد بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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