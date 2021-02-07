السراج وكوبيتش يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن الرئيس فائز السراج أجرى مساء اليوم الاحد مكالمة هاتفية من مبعوث الامم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش لبحث المستجدات على الساحة الليبية.

وأضاف الرئاسي أن السراج وكوبيتش أكدا على أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وعبرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة.

كما أكدا على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، وإلزامية تمكين المفوضية العليا للانتخابات من من إنجازها في ظروف مناسبة.