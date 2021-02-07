ليبيا الان

السراج وكوبيتش يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن الرئيس فائز السراج أجرى مساء اليوم الاحد مكالمة هاتفية من  مبعوث  الامم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش لبحث المستجدات على الساحة الليبية.

وأضاف الرئاسي أن السراج وكوبيتش أكدا على أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وعبرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة.

كما أكدا على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، وإلزامية تمكين المفوضية العليا للانتخابات من من إنجازها في ظروف مناسبة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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