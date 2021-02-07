ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

عبّر الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن ترحيبه بتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة في ليبيا، أفرزت رئيسين جديدين للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية.

وقال الاتحاد، إن تشكيل السلطة الجديدة يعتبر “خطوة مهمة في تحقيق ما تم الاتفاق عليه في محادثات برلين وقيادة البلاد في طريق إجراء انتخابات وطنية التي من المقرر إجراؤها في الـ24 من شهر ديسمبر المقبل”.

كما أعرب الاتحاد الاوروبي عن استعداد أعضائه “للتعاون مع السيد محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والسيد عبدالحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديد، من أجل تحسين الوضع في البلاد”.