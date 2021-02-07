صالح : يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة .. ولكن بشرط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، على ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة في البلاد، مشيرا إلى أنه سيكون هناك موقف إذا حادت عن الطريق.

صالح قال في كلمة له عقب عودته إلى ليبيا بعد زيارة إلى مصر، إن خروج القوات الأجنبية من ليبيا سيتم قريبًا، مشيرا إلى أن المناصب السيادية والوظائف وثروة النفط سيتم توزيعها على كافة الأقاليم الليبية.

ولفت رئيس مجلس النواب أن شرق ليبيا سينال حقوقه كاملة في الوزارات والسفارات مثل كل الأقاليم، كاشفا عن وجود انفراجات في السيولة وعودة الرحلات الجوية والبرية قريبا.

وأكد على أن الأموال الليبية مجمدة ستبقى إلى حين صرفها بالصورة المثلى بعد استقرار الأوضاع في البلاد.

وشدد على ضرورة الالتزام بمخرجات برلين ومبادرة القاهرة القاضية بإخراج المرتزقة والتوزيع العادل للثروات.

وقال أمام حشد من مستقبليه بمدينة القبة، إن عدداً من أعضاء لجنة الحوار هم من اقترحوا اسمه كمرشح، بالإضافة أنه لم يكن مهتماً بالترشح، موضحاً أنه كان وراء بناء الجيش ومبادرة السلام.

وفي وقت سابق، رحب صالح بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، متمنياً التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.