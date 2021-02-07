ضبط كمية مخدرات كبيرة على الحدود الليبية التونسية الجزائرية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الأحد، ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالحدود الليبية التونسية الجزائرية.

وحول التفاصيل، أشارت الوزارة في بيان، إلى أنه في إطار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية بمنطقة نالوت، تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نالوت بالتعاون مع إدارة الحدود البرية بمصلحة الجمارك من ضبط مركبة آلية نوع تويوتا كرايزر بنية اللون على متنها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

ولفت البيان إلى أن الكمية المضبوطة تقدر بحوالي 1.18 مليون قرص، كانت معدة للتهريب عبر مهربيْن من الجنسية الجزائرية، حيث تم ضبط المركبتين بعد مطاردة وتبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة على الحدود الليبية التونسية الجزائرية، موضحة أن التحقيقات ما تزال مستمرة في الواقعة.

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