رغم خسارته.. عقيلة صالح: سنتولي مناصب في الحكومة الجديدة « غصبا عن أي حد »

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، أنه كان رافضا ترشيحه ضمن قوائم الحوار في جنيف لرئاسة المجلس الرئاسي .

وأوضح صالح، في كلمة أمام حشد من مؤيديه بمدينة القبة، أن عدداً من أعضاء لجنة الحوار هم من اقترحوا اسمه كمرشح، وأنه لم يكن مهتماً بالترشح، حتى لحظة تقديم القوائم.

وأضاف صالح، أنه جمد ثروة عوائد النفط حتى توزع بالمساواة، وأن الطريق الساحلي سيفتح في الأيام المقبلة والسيولة ستسخر والطيران يجوب كل أجواء ليبيا .

واعتبر أن المبادرة السياسية ناجحة والأقاليم ستأخذ حقوقها في المناصب الجديدة والسفارات، قائلا : ” غصبا عن أي أحد ” .

وأكد صالح، أنه يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة بشرط أن تسير كما يريد … على حد قوله .

وأشار إلى أنه إذا حادت الحكومة الجديدة عن الطريق سيكون له موقف منها، مبينا أنه لايريد أن يستبق الأحداث حتى لا تسجل عليه مواقف بأنه يبحث عن وظائف أو سلطة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24