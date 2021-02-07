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رغم خسارته.. عقيلة صالح: سنتولي مناصب في الحكومة الجديدة « غصبا عن أي حد »

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، أنه كان رافضا ترشيحه ضمن قوائم الحوار في جنيف لرئاسة المجلس الرئاسي .

وأوضح صالح، في كلمة أمام حشد من مؤيديه بمدينة القبة، أن عدداً من أعضاء لجنة الحوار هم من اقترحوا اسمه كمرشح، وأنه لم يكن مهتماً بالترشح، حتى لحظة تقديم القوائم.

وأضاف صالح، أنه جمد ثروة عوائد النفط حتى توزع بالمساواة، وأن الطريق الساحلي سيفتح في الأيام المقبلة والسيولة ستسخر والطيران يجوب كل أجواء ليبيا .

واعتبر أن المبادرة السياسية ناجحة والأقاليم ستأخذ حقوقها في المناصب الجديدة والسفارات، قائلا : ” غصبا عن أي أحد ” .

وأكد صالح، أنه يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة  بشرط أن تسير كما يريد … على حد قوله .

وأشار إلى أنه إذا حادت الحكومة الجديدة عن الطريق سيكون له  موقف منها، مبينا أنه لايريد أن يستبق الأحداث حتى لا تسجل عليه مواقف بأنه يبحث عن وظائف أو سلطة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • الحق هو الحق السيد محمد المنفي يتبع الشرق باسم فقط فهو يمثل شخص مهم في حكومة السراج التي ابرمت مذكرة التفاهم مع تركيا
    المنفي لاتحسبوه على اقليم برقة وهو نفسه بالعقل يجب عليه ما يحسب نفسه سواء كان الشرق على حق او باطل

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