فريق ألماني يجري أعمال الصيانة بمحطة كهرباء الرويس

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن طاقما فنيا من شركة «سيمنس» الألمانية، يجري أعمال الصيانة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الرويس غربي البلاد، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 156 ميغاوات وتستغرق فترة انجازها 35 يوما.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة قاما بزيارة ميدانية تفقدية لمحطة الرويس الغازية للاطلاع على أوضاع المحطة ومعالجة المشاكل الفنية التي تعاني منها ولقاء الطاقم الفني الألماني.

وأشارت الشركة، إلى أن الزيارة شملت كذلك «محطتي 400-220 ك.ف ومعاينة الأضرار التي تعرضت لها غرفتي التشغيل والتحكم من التعديات أثناء برمجة طرح الأحمال وإطلاق الرصاص على معدات الغرفتين.

وأوضحت الشركة أن الزيارة هدفت إلى الاطلاع على أوضاع الشبكة الكهربائية بكافة مناطق البلاد، استعداداً لمجابهة الذروة الصيفية القادمة، ومتابعة أعمال الصيانة للعديد من الوحدات الإنتاجية لكافة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من أجل رفع كفاءة الشبكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24