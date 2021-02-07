الاتحاد الأوروبي يرحب باختيار السلطة الجديدة في ليبيا

رحب ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة في ليبيا، لافتًا إلى استعداد التكتل الأوروبي للتعاون مع السلطة الجديدة.

وأكد بوريل، في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن الاتحاد جاهز للعمل مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء الجديد عبد الحميد محمد الدبيبة، مؤكدا على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، الجمعة، فوز محمد يونس المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي، فيما يترأس عبد الحميد دبيبة، الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي.

وتوالت الترحيبات العربية والإقليمية والدولية بهذه الخطوة، مؤكدة أنها بداية الطريق الصحيح نحو الاستقرار في ليبيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.

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