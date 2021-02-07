فخامة رئيس مجلس النواب يطالب بدعم الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب على الجميع

القبة 07 فبراير 2021 (وال) – أكد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، على ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك موقف إذا حادت عن الطريق.

فخامته، قال في كلمة له عقب عودته إلى ليبيا بعد زيارة إلى دولة مصر الشقيقة، إن خروج القوات الأجنبية من ليبيا سيتم قريبًا، مشيرا إلى أن المناصب السيادية والوظائف وثروة النفط سيتم توزيعها على كافة الأقاليم الليبية.

ولفت أن شرق ليبيا سينال حقوقه كاملة في الوزارات والسفارات مثل كل الأقاليم، كاشفا عن وجود انفراجات في السيولة وعودة الرحلات الجوية والبرية قريبا.

وأكد على أن الأموال الليبية مجمدة ستبقى إلى حين صرفها بالصورة المثلى بعد استقرار الأوضاع في البلاد.

وشدد على ضرورة الالتزام بمخرجات برلين ومبادرة القاهرة القاضية بإخراج المرتزقة والتوزيع العادل للثروات.

وقال أمام حشد من مستقبليه بمدينة القبة، إن عدداً من أعضاء لجنة الحوار هم من اقترحوا اسمه كمرشح، بالإضافة أنه لم يكن مهتماً بالترشح، موضحاً أنه كان وراء بناء الجيش ومبادرة السلام.

يشار إلى أن أعلنت البعثة الدولية للدعم في ليبيا مساء أمس الأول الجمعة فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقالت المبعوثة الدولية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة محمد المنفي فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وعقب إعلان النتائج، أعلنت أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة مجلس النواب خلال 21 يوما.

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر 2021. (وال – القبة)

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