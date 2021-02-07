البعثة الأممية: كوبيش يبدأ مهامه الاثنين

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأحد، إن رئيسها المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش سيبدأ مهامه غدا الاثنين، وذلك بعد إنتهاء مهمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، الأميركية ستيفاني وليامز.

وأضافت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن كوبيش تحادث قبل مباشرة مهامه يوم غد، مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة.

وأوضحت البعثة أن المبعوث الخاص الجديد «كرر التزام الأمم المتحدة الثابت بليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، والبناء على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف».

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