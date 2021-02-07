الدبيبة : التنازلات ضرورية لإحلال السلام و الانتخابات في موعدها

أكد رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، أن ملتقى الحوار السياسي تشكل بمشاركة من جميع أنحاء ليبيا ،للتغيير السلمي والديمقراطي والحر لصالح الشعب.

وأضاف الدبيبة، أن الحكومة ستشكل بعد ثلاثة أسابيع لعرضها على مجلس النواب للحصول على الثقة، في نطاق تنفيذ القرارات المتخذة في الحوار ، لافتا إلى أن الحكومة ستتكون من التكنوقراط بأسماء مناسبة قائمة على الجدارة تثبت نفسها بسلطتها في العمل وتمثل جميع أنحاء ليبيا بشكل عادل .

و أشار الدبيبية إلى أن من أولويات حكومته بعد نيلها الثقة توفير التطعيم ضد وباء كورونا وانقطاع التيار الكهربائي والدستور ولجان السلام ، لافتا إلى أن جائحة كورونا تمثل قضية مهمة لشعب ليبيا وكذلك لجميع شعوب العالم.

و شدد الديبيبة على أهمية تحقيق السلم الاجتماعي لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أنه سيتم وضع ميزانية للتعويضات هذا العام حتى انتخابات 24 ديسمبر القادم.

و اعتبر الدبيبة أن اشتراط رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني موافقة مجلس النواب لتسليم السلطة أنه قرار منطقي، لافتا إلى أن مجلس النواب قد أعلن بالفعل أنه يرحب بنتائج الحوار والقرار قرار الشعب.

وردا على سؤال حول كيفية اتخاذ خطوات لمحاسبة جرائم الحرب ، أكد الدبيبة أن جرائم الحرب ستهتم بها سلطات القانون ، لافتا إلى أن ليبيا في مرحلة صعبة لإحلال السلام الليبي داعيا كافة الأطراف لتقديم تنازلات لتحقيق سلام حقيقي.

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