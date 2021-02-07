الصلابي: أدعو الليبيين إلى الإلتفاف حول السلطة الجديدة

ليبيا – دعا الداعية الإخواني علي الصلابي ( زعيم إخوان ليبيا ) عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره الدوحة، الليبيين إلى الالتفاف حول القيادات السياسية الجديدة المنتخبة بطريقة وصفها بـ”الديمقراطية والشفافة” من طرف الليبيين وبإشراف من الأمم المتحدة.

الصلابي أعتبر في مقابلة مع موقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت أن ما انتهت إليه جهود الأمم المتحدة في جنيف ومساعدة الليبيين على اختيار قياداتهم للمرحلة الانتقالية هو انتصار لصوت العقل والحكمة، وطي لصفحة الخلاف والاقتتال.

وقال: “لا يمكن لأي ليبي وطني عاقل إلا أن يدعم خيار الحل السياسي، الذي انتهى إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوم الجمعة، من خلال تنافس أربع قوائم على قيادة المرحلة الانتقالية، حتى انتهى الأمر إلى فوز قائمة محمد المنفي وعبد الحميد دبيبة”.

وأكد الصلابي أن المطلوب من القيادة السياسية الجديدة، التي تحظى بقبول دولي، أن توسع دائرة الحوار وتسعى لتشكيل حكومة تعكس ألوان الطيف الليبي ولا تستثني أحدًا.

وأضاف: “يجب على الجميع أن يطوي صفحة الخلاف والاقتتال ويندرج في الحل السياسي القائم على التدافع الديمقراطي الشفاف، وأن يسهم في إنجاز مصالحة حقيقية ترسخ السلم الأهلي”.

وتابع زعيم إخوان ليبيا : “لا شك أن المسؤولية الكبرى في إدارة المرحلة الانتقالية تقع على عاتق القيادات السياسية الجديدة، وهي مسؤولية تفترض من الحكومة الجديدة الانفتاح على الشعب بمختلف مكوناته”.

وأكد الصلابي أن المنتصر الوحيد مما انتهى إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف هو الشعب الليبي، مردفًا: “في مثل هذه المحطات من الخطأ الجسيم الحديث عن غالب ومغلوب، لأنه أمر غير موجود فعلًا، فالجميع انتصر، بالركون إلى الحل السياسي وحقن الدماء، ثم بالتأسيس لانتقال ديمقراطي تنجزه القيادات المنتخبة بمراقبة لجنة الحوار ومؤسسات الشعب الليبي في مستوياتها المختلفة”.

وتابع: “يجب علينا في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخنا الليبي أن نوجه الشكر والتقدير لجهود الأمم المتحدة التي انتهت إلى رعاية مسيرة ديمقراطية المطلوب أن نبني عليها”.

وحول اشتراط حيازة القيادة الجديدة على ثقة البرلمان، قال الصلابي: “نحن نتحدث عن سلطة جديدة منتخبة بإشراف دولي، وجاءت وفق منطق تنافسي حقيقي، ولا بأس في أن تعود لأخذ الثقة من لجنة الحوار التي أوجدتها أو إلى البرلمان إذا تم التوافق على ذلك”، على حد تعبيره.