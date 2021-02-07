ليبيا الان

افحيمة: مطلوب من الجميع الاستمرار في دعم السلطة الجديدة طالما لم تنحرف عن المسار

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن تسارع الأحداث و التغيرات الحاصلة في المشهد السياسي الليبي هي ظاهرة صحية، و قبول الآخر كما هو كشريك في الوطن ، و بصرف النظر عن الأخطاء و المغالطات و المخالفات القانونية، كل ذلك إن لم يكون ظاهرة صحية فهو على الأقل مؤشرات تعافي من أمراض خطيرة كادت لولا توفيق الله و جهود المخلصين أن تفتك بوطن و شعب أدرك متأخراً بأنه ضحية اصطفافاته خلف أشخاص بصرف النظر عن مشاريعهم .

وتابع في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك،  إن التعطش للاستقرار لدى أغلب أطياف الشعب الليبي و الظاهر للعيان في تدوينات المدونين على منصات التواصل الاجتماعي و عبر شاشات التلفزيونات، و الذي انعكس تأييداً لنتائج جنيف لا يكفي لاستكمال جني الثمار ، و سيبقى مطلوباً بقوة من الجميع الاستمرار في دعم السلطة الجديدة طالما لم تنحرف عن المسار المرسوم للخروج بالبلاد من أزمتها.

واستطرد،  الدعم المطلق قد يكون غير محمود ، تماماً كما هي المعارضة و الاعتراض لغرض المعارضة و الاعتراض ، و من هنا يجب أن يكون دعمنا مشروطا بعدم الانحراف عن المسار أو الحيود عن الطريق نحو الهدف المنشود استحقاق 24 ديسمبر 2021 م، لم يكن بالإمكان أفضل مما كان ، وفي كل الأحوال ما تحقق من مكاسب ليس سيئاً مقارنة بالمصير الذي كان ينتظر البلاد فيما لو فشلت جنيف ، و عليه يجب أن نضع دائما نصب أعيننا أن الحفاظ على المكاسب دائما أصعب من نيلها.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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