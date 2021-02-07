مصادرة 1800 قرص حبوب هلوسة والقبض على المهربين بنالوت

تمكنت دورية تابعة لقسم مراقبة الحدود البرية نالوت بمصلحة الجمارك بالتعاون مع دورية مكافحة المخدرات التابعه لجهاز الشرطة أثناء دورية مشتركة على الشريط الحدودي التونسي الجزائري مع ليبيا من ضبط شحنة من الأقراص المهلوسه .

وقال المكتب الاعلامي بأن هذه الشحنة تقدر باكثر من 1800 قرص مخدر بحوزة اثنين من المهربين من الجنسية الجزائرية القى القبض عليهما اتخذت بشأنهما الإجراءات القانونية ومصادرة الشحنة والسيارة التي كانت تقلهما وإحالتهم إلى مركز شرطة نالوت لإتمام الإجراءات القانونية.