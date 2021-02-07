ليبيا الان

مصادرة 1800 قرص حبوب هلوسة والقبض على المهربين بنالوت

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

                             

 تمكنت دورية تابعة لقسم مراقبة الحدود البرية نالوت بمصلحة الجمارك بالتعاون  مع دورية مكافحة المخدرات التابعه لجهاز الشرطة أثناء دورية مشتركة على الشريط الحدودي التونسي الجزائري  مع ليبيا من ضبط شحنة من الأقراص المهلوسه  .

   

وقال المكتب الاعلامي بأن هذه الشحنة تقدر باكثر من 1800 قرص مخدر بحوزة اثنين من المهربين من الجنسية الجزائرية القى القبض عليهما اتخذت بشأنهما الإجراءات القانونية ومصادرة الشحنة والسيارة التي كانت تقلهما وإحالتهم إلى مركز شرطة نالوت لإتمام الإجراءات القانونية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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