الرئيس الفرنسي يدعو «المنفي» لزيارة باريس في أقرب وقت

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، وجه خلاله دعوة رسمية لـ “المنفي ” لزيارة باريس في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد يومين من انتخابه .

وأكد ماكرون، على دعم باريس لليبيا للخروج من أزمتها، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق ذلك، مشددا على أن بلاده تدعم عملية السلام في ليبيا.

وكان الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي قد تلقى، أمس السبت، اتصالاً هاتفياً من الممثّل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف. ووفق بيان للخارجية الروسية، فقد تمت مناقشة الوضع الحالي في ليبيا في ضوء نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة .

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