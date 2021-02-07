اعتماد منظومات قياس لأغراض نقل الملكية بنطاق عمليات شركة الواحة

أصدرت الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط الاعتماد النهائي لمنظومات قياس المنسوب بحظيرة الخزانات بميناء السدرة النفطي التي تعمل بتقنية الرادار ومعتمدة من معهد البترول الأمريكي لأغراض القياس التجاري وقياس نقل الملكية.

كذلك تم إصدار الاعتماد النهائي لمنظومات قياس تدفق الغاز المضخ من حقل الفارغ المزود لمحطة كهرباء السرير حيث تعمل العدادات التي تم اعتمادها بتقنية الموجات فوق الصوتية والمعتمدة من الجمعية الأمريكية للغاز لأغراض القياس التجاري.

واوضحت المؤسسة الوطنية للنفط بان الاعتمادات الفنية صدرت وفقا لخطة الاعتماد المرحلي والنهائي بناء على ما تقتضيه متطلبات دليل القياس الليبي المعتمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة

وبعد نجاح العديد من التجارب والاختبارات الموقعية التي أجريت خلال الأيام الماضية التي كللت هذه الاختبارات بتحقيق درجات الدقة المطلوبة وفق المعايير القياسية الدولية.