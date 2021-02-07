أبوسرويل: تعاقدنا على توفير 2.8 مليون جرعة من لقاح «كورونا» لتطعيم 1,4 مليون مواطن

أكد نائب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق الوطني، سليمان أبوسريويل، أن الدولة الليبية تعاقدت على توفير 2.8 مليون جرعة لقاح من أجل تطعيم 1.4 مواطن ليبيا, منوها إلى أن موعد توفير اللقاح سيكون نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقال بوسرويل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمستشفى طرابلس المركزي، نقلته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، إن اللجنة تعاقدت مع منظمة «كوفاكس» التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل توفير هذه الكمية من اللقاحات للدولة الليبية.

وأوضح أبوسرويل أن الفئة المستهدفة بالتطعيم في ليبيا «هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وهم الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة إضافة إلى الأطقم الطبية والطبية المساعدة والتي تمثل خمس سكان ليبيا».

كما أكد نائب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا «توفير 55 ألف جرعة من اللقاح من شركة فايزر الأميركية إضافة إلى توفير أكثر من 920 ألف جرعة من شركة إكسترا زنيكا الانجليزية».

وأضاف أن اللجنة العلمية الاستشارية تواصل جهودها لعقد اتفاقيات أخرى مع عدة شركات مصنعة للقاحات على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها مع منظمة «كوفاكس» لتوفير جرعات أخرى من اللقاح.

وتوقع أبوسرويل «استقرار نسبي» للوضع الوبائي في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، بالرغم من أنه «شهد ارتفاعا بسيطا» الأسابيع الستة الماضية، مطمئنا المواطنين بشأن موافقة السلطات الليبية من الحكومة وديوان المحاسبة والمصرف المركزي لتوفير المبالغ المطلوبة لتوفير اللقاح.

ورد نائب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة فيروس كورونا على الانتقادات الموجه للجنة لتأخرها في توفير اللقاء، قائلا إن هناك شح في التطعيمات على مستوى العالم من قبل الشركات المصنعة للقاحات التي لم تفي بوعودها لمنظمة «كوفاكس» لتوفير التطعيمات.

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