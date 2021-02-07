الكبير : واشنطن تعي أن الحكومة الجديدة و الانتخابات ينهيان التدخل الأجنبي في ليبيا

أكد المحلل السياسي عبدالله الكبير، أن التهدئة المؤقتة حتى الوصول للانتخابات في ديسمبر ستشغل كل من لديه طموح للسلطة من خلال التوجه للتحضير للمشاركة فيها بما فيهم حفتر و رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائزالسراج.

و أوضح الكبير أن الوصول للانتخابات وإجراءها بشكل حر ونزيه يعني تحقيق خطوة كبرى في سبيل الاستقرار، لافتا إلى أن المجتمع الدولي سيتجاوب و يعترف بالسلطة الجديدة في ليبيا وعدم عرقلتها، انسجاما مع الموقف الأميركي الذي يضغط بقوة من أجل إنهاء حالة الصراع في ليبيا.

وأضاف الكبير أن القوى الدولية تضغط بكل قوتها من أجل عدم عودة نشوب الحرب مرة أخرى، وإجبار الأطراف المتنازعة في ليبيا على البحث عن مصالحهم في ليبيا دون وجود عسكري.

و أشار الكبير إلى أن عودة الصراع يعني تعزيز الوجودين الروسي والتركي العسكري في ليبيا وهو مالا تريده الولايات المتحدة ولا فرنسا التي تهدف لإبعاد تركيا من ليبيا ومن شرق المتوسط.

ويصف الكبير الوضع الحالي بأنه “تهدئة مؤقتة” و”تجميد للصراع الذي لا تزال أسبابه موجودة، لافتا إلى أن سيطرة حفتر على شرق ليبيا يجعله لا يفقد الأمل في أن تتغير الظروف الدولية ويحاول إعادة الكرة للسيطرة على غرب ليبيا،مستدركا أن هذه آمال ضعيفة في ظل الوجود التركي في غرب ليبيا الذي سيمنعه من خوض هذه المغامرة.

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