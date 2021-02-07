ليبيا الان

حملة تفتيشية داخل طرابلس المركز

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام مفتشوا الرقابة على الأغذية والادوية واللجنة الوطنية للسلامة الغذائية والدوائية رفقة جهازالحرس البلدي والاجهزة الضبطية الاخرى بجولة تفتيشية استهدفت عدة مطاعم ومخابز و صيدليات داخل بلدية طرابلس المركز .

وقال المكتب الاعلامي لمركز الرقابة بانه تم تسجيل بعض المخالفات والتجاوزات في عددا من الجوانب المهمة المخالفة للمعايير المطلوبة حيث قدمت النصائح والارشادات والتنبيه على اهمية الالتزام بما يطابق المواصفات القياسية والصحية الواجب توفرها حفاظا على صحة المواطن وسلامته .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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