مناقشة استئناف رياضة شريحة المكفوفين

عقد بمقر اللجنة البارالمبية الليبية بمدينة طرابلس الإجتماع العادي الأول بين كل من رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد الرقيبي ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية العليا لرياضة المكفوفين بحضور مدير إدارة التدريب والتطوير لدى اللجنة البارالمبية الليبية.

واستعرض المشاركين في الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه اللجنة ، والحلول المناسبة لها و الخطة السنوية لعام 2021 لألعاب رياضة المكفوفين .

وتطرق الاجتماع الى مناقشة الجانب التدريبي وأعداد الكوادر الوطنية الشابه بمجال التدريب والتحكيم والتصنيف . وتم الاتفاق على تفعيل الألعاب الفردية لفئة ذوي الاعاقة والمكفوفين وذلك من خلال اللجنة الفنية المختصة التابعة للجنة البارالمبية الليبية