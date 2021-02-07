كوبيتش: الأمم المتحدة ملتزمة بـ”ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة”

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأحد، بأن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش، تحادث مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، عشية مباشرة مهامه، الاثنين.

وذكرت البعثة، أن كوبيتش “كرر التزام الأمم المتحدة الثابت بليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، بناءً على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، قال إن السراج وكوبيش، بحثا مستجدات الوضع في ليبيا، وأكدا “على أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وعبّرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021”.

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