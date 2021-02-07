مركز البحوث العربية والإفريقية : القوى الكبرى اتفقت على تقاسم ليبيا لمنع الحرب فيما بينها

أكد مدير مركز البحوث العربية والإفريقية مصطفى مجدي الجمال أن الصراع في ليبيا سيستمر بدرجات مختلفة صعودا وهبوطا بحسب مصالح الدول الكبرى التي يمكن أن تتآمر على بعضها بسبب خلافات حول تقاسم الثروات، مشيرا إلى أن القوى الكبرى تحاول أن تمنع الحرب فيما بينها وتوصلوا إلى اتفاقات على تقاسم ليبيا.

و أوضح الجمال أن هناك اتفاقا دوليا على منع الحرب بين الدول الكبرى خاصة روسيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة بسبب ليبيا، والاتفاق على تقاسم ثروات النفط والغاز وإعادة الإعمار، لافتا إلى أن أن الوضع الدولي الحالي يجبر جميع القوى الإقليمية و الدولية على تقديم تنازلات فيما يخص الأزمة الليبية.

و أضاف الجمال أن اتجاهات الإدارة الأمريكية الجديدة واضحة، وهي سياسة أوباما مع بعض التعديلات، حيث ستتعامل مع جماعة الإخوان كقوة سياسية شرعية يمكن أن يشاركوا في السلطة أو يكون معترف بهم.

و أشار الجمال إلى أن الصراع لن يتوقف في ليبيا خصوصا لو أن تركيا استطاعت أن تحل مشاكلها مع أوروبا أو تفاقمت مشاكلها مع أوروبا، لأنها ستستخدم حينها ليبيا كورقة ضغط، لأنها تريد اعترفاف بالاتفاق الذي عقدته مع حكومة الوفاق بشأن الجرف القاري والحدود وهو ضد التحالف الذي شكلته كل من مصر واليونان وقبرص ضد أطماع أنقرة في غاز شرق المتوسط.

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