ماكرون يبدي ‘استعداده لدعم’ الحكومة الليبية الجديدة

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد “استعداده لدعم” الحكومة الليبية الجديدة، وذلك خلال محادثات أجراها مع عبد الحميد دبيبة المُنتخب رئيسا للوزراء لفترة انتقالية، ومع رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، وفق الرئاسة الفرنسية.

وشدد قصر الإليزيه على أن ماكرون “هنّأ كلا من الرجلين بانتخابه”، و”ذكّر مجددا بالاهتمام الذي يوليه للأزمة الليبية ولإيجاد حل لها”.

وتابع بيان الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “أعاد التذكير بما تتطلّع إليه فرنسا والمجتمع الدولي، في هذا الإطار، وأبدى استعداده لدعم عملهما”.

ودخلت ليبيا السبت مرحلة انتقالية جديدة غداة انتخاب سلطة تنفيذية موقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.

ويتعيّن على دبيبة والمنفي ونائبيه العمل على إعادة توحيد المؤسسات في بلد يشهد انقساما حادا مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها.

وفي إطار مفاوضات بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر وجرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا، صوّت 75 عضوا في منتدى الحوار لهذا الفريق في انتخابات لقيت ترحيبا دوليا واسعا.

لكن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حذّرت الجمعة بأن الطريق “لا يزال طويلا”.

أ ف ب