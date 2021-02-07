مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة تتراجع للأسوأ في ليبيا

أظهر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، حصول ليبيا على المركز الثالث عشر عربيًا، و164 عالميًا، في نتائج مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020.

وجاء في التقرير أنه على الرغم من أن وضع الصحافة بدأ يستقر بمنطقة الشرق الأوسط، فإن هناك العديد من القيود حتى في البلدان الآمنة والمستقرة نسبيًا.

ومنح التقرير درجة لكل دولة من 0 إلى 100، فكلما قلت الدرجة التي حصلت عليها كانت حرية الصحافة فيها أفضل، حيث تصدرت النرويج التصنيف وحصلت على 7.84 درجة، وفنلندا في المركز الثاني بدرجة 7.93، ثم الدنمارك، السويد وهولندا وقد حصلوا على المراكز الخمسة الأولى.

وتصدرت تونس العرب، وجاءت في المركز 72 عالميًا، وحصلت على 29.45 درجة، ولبنان في المركز الثاني عربيًا و102 عالميًا وحصل على 33.19 درجة.

أما ليبيا فقد جاءت في المركز الثالث عشر عربيًا، و164 عالميًا، وحصلت على 55.77 درجة، وبحسب التقرير فإن تصنيف ليبيا أصبح أسوأ بعدما حصلت في تصنيف عام 2019 على المركز 162.

بينما حصلت الكويت على المركز الثالث عربيًا، وفي المركز الرابع جاء الأردن، وخامسًا قطر.

وجاء ترتيب بقية الدول العربية الموجودة في التصنيف كالتالي:

الإمارات العربية المتحدة – المغرب – عُمان – فلسطين – الجزائر – السودان – العراق – ليبيا – مصر – اليمن – البحرين – المملكة العربية السعودية وأخيرًا سوريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24