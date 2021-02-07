قبل ساعات من توليه مهامه.. كوبيش: سنبني على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، أن المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش سيبدأ مهامه اليوم الإثنين.

وأوضحت البعثة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن كوبيش تحادث قبل مباشرة مهامه اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة.

وأوضحت البعثة أن كوبيش جدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة الثابت بكون ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، والبناء على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي في جنيف.

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