« لجنة العقوبات » تدعو السلطة الجديدة إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

رحب رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي السفير الهندي لدى الأمم المتحدة تيرومورتي، بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مشددا على ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات أواخر العام الجاري .

وأعرب تيرومورتي، عن أمله في أن تعمل جميع الأطراف الليبية بشكل بناء، لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها ملتقى الحوار، مشيرا إلى حجم المسؤولية مع تولي بلاده رئاسة لجنة العقوبات والتركيز الدولي على عملية السلام في ليبيا .

ولاقت خطوة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً، بعد جولات حوار ماراثونية أجراها أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

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