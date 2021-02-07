بتكليف من السيد رئيس الوزراء .. رئيس الشرطة القضائية يتفقد مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية

بنغازي 07 فبراير 2021 (وال)- قام رئيس الشرطة القضائية العميد علي الذيب اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، وذلك بناء على تكليف السيد رئيس الوزراء وبتعليمات معالي وزير العدل المكلف.

هذا ورافق رئيس الشرطة القضائية في جولته للإطلاع على احتياجات الموظفين والنزلاء، نائبه العميد بالقاسم الزنتاني، ومدير فرع بنغازي العميد صلاح المغربي، ورئيس الشؤون الإدارية العميد ياسين العبيدي.

وقال رئيس الجهاز العميد علي الذيب – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إنه سيسعى جاهدًا للنهوض بالمؤسسة؛ لتقديم خدمات أفضل للموظفين والنزلاء، منوهًا في الوقت ذاته لجهود المبذولة داخل المؤسسة، رغم وجود الموظف الكفء وغير الكفء في كل مكان لكن سيكون العمل على يد واحدة دون تفرقة. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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