الإدارة العامة لأمن السواحل تتمكن من إنقاذ 208 مهاجرا غير شرعي

تمكن الزورق البحري “P300” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، من ضبط وإنقاذ قوارب لمهاجرين غير شرعيين على متنهم عدد مائتين وثمانية مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم عدد (13 نساء و3 أطفال) وجدو بعرض البحر.

وبحسب إيجاز صحفى للإدارة، تتم إنقاذهم ونقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة، وتقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة “IOM”، وتسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص، بحضور مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، ورئيس فرع الإدارة طرابلس وعدداً من ضباط مكتب العمليات البحرية.‎‏‎