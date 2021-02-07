واصفًا الليبيين بـ”الجبناء”.. غويلة يحرض على التظاهر ضد السلطة التنفيذية الجديدة

أخبار ليبيا24 – متابعات

رفض الإرهابي المدعو عبدالباسط غويلة، عضو هيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء التي يتزعمها الصادق الغرياني والداعمة للجماعات الإرهابية، السلطة الجديدة التي أسفر عنها الحوار السياسي الليبي وأدت إلى فوز محمد المنفي بالمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة برئاسة الوزراء، قائلا إنها لا تمثله ولا تمثل من أسماهم بـ”أحرار فبراير”، فيما أطلق عليها اسم “حكومة ستيفاني”.

الإرهابي غويلة قال – في كلمة مرئية له على حسابه الشخصي على فيسبوك – “نرفض مجرم الحرب خليفة حفتر، وعقيلة صالح، الذي نصبته ستيفاني ويليامز، وهو الذي عين حفتر مشيرًا، وهو مثله، وهؤلاء يجب أن يحاكموا باعتبارهم مجرمي حرب، بعد ما فعلوه في حرب طرابلس وبنغازي وغيرها، وسيأتي اليوم الذي يحاكمون فيه والقضاء سيجري مجراه”، حسب قوله .

وهاجم المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مؤكدًا أن الدول الكبرى تحرص على الديمقراطية مع شعوبها وتكفل حرية الرأي، مطالبًا الشعب الليبي برفض الحكومة الجديدة وممارسات الأمم المتحدة وتدخلها في شؤون ليبيا، وذلك عن طريق الخروج والتظاهر مثل الشعوب المتقدمة التي تعلمت ممارسة الحرية في بلادها.

وتساءل عن سبب صمت الليبيين تجاه ما يحدث مؤكدًا أن الجبناء والمنهزمين هم الذين يقبلون بهذا الوضع وهم الذين يخافون من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه سوف يطلق “هاشتاج” عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي باسم “حكومة ستيفاني لا تمثلنا”، مستدركا “ولكن هذا الهاشتاج للأحرار فقط أما الجبناء فهم لا يفعلون سوى السب والشتم”.

وأعلنت ستيفاني ويليامز، أمس الأول الجمعة، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.