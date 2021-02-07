بلقاسم: إجراء الانتخابات العامة في موعدها أبرز مهام الحكومة الجديدة

أكد المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، أن كلا من الشرق والغرب الليبي يشعران أن قائمة “الدبيبة – المنفي” من السهل عليها التعاطي مع عدد كبير من اللاعبين السياسيين في الشرق والغرب.

و أضاف بلقاسم،أن الفوز غير المتوقع يعبر عن رفض المشاركين في الحوار السياسي لـ قائمة “عقيلة وباشاغا” ، باعتبارهما أحد الأطراف البارزة في حرب طرابلس، التي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية.

ووصف بلقاسم القائمة الفائزة بـ”المتزنة والمعتدلة جدا”، قائلا إن أمامها الكثير من التحديات في الداخل والخارج، ومن بينها إخماد الصراعات الموجودة، لكنه لن يرفع سقف توقعاته، متمنيا فقط الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها.

وأشار بلقاسم إلى ضرورة ألا تقع الحكومة المؤقتة الجديدة في نفس أخطاء المجلس الرئاسي السابق، متحدثا عن تكهنات بأن يكون التشكيل الحكومي المرتقب مركبا من رجال أعمال وليبراليين.

و أعرب بلقاسم عن مخاوفه من أن يعرقل البرلمان التصديق على الحكومة، باعتبار أن عقيلة صالح يترأس مجلس النواب. كما أن صالح كان من أبرز العوائق أمام حكومة الوفاق غير المعتمدة.

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