عبد النبي: التئام النواب ضروري لتمكين الحكومة من إجراء الانتخابات في موعدها

أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي ، أن أعضاء وفريق الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية استطاعوا لم شمل الليبيين وتوحيد كلمتهم وكافة مؤسسات الدولة، بعدما انتخبوا السلطة التنفيذية الجديدة.

وطالب عبد النبي كل من نائبي رئيس مجلس النواب فوزي النويري واحميد حومة وأعضاء مجلس النواب بضرورة تحمل مسؤولياتهم والدعوة لالتئام مجلس النواب، ليتمكن من استكمال الاستحقاقات التي على عاتقه، ولتستطيع الحكومة من بعدها العمل من أجل الاستحقاق الانتخابي الذي تم التوافق عليه.

و أشار عبد النبي إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة جاءت بعد مخاض طويل وعسير منذ عام 2017، لافتا إلى أن قضية إعادة التئام البرلمان هي الشغل الشاغل لكل أعضاء مجلس النواب.

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