«غويلة»: حكومة ستيفاني لا تمثلني ولا تمثل أحرار فبراير

أكد عبدالباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية، إنه يرفض الحكومة الجديدة التي نتجت عن حوار جنيف وفاز بها محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة.

وقال «غويلة» في تسجيل مرئي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “حكومة ستيفاني لا تمثلني ولا تمثل أحرار فبراير”، بحسب تعبيره.

وزعم أن “خليفة حفتر مجرم، وعقيلة صالح الذي نصبته ستيفاني وليامز وهو الذي عين حفتر ومنحه رتبة المشير، وهؤلاء يجب أن يحاكمهم القضاء باعتبارهم مجرمي حرب بعد”، على حد قوله.

وطالب من وصفهم بـ«الأحرار» بإطلاق هاشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم «حكومة ستيفاني لا تمثلنا»، مستطردًا أن “الحل أن تقف وتطالب بحقوقك كما يطالب الغرب بحقوقهم بالخروج إلى المظاهرات، فهناك حرية رأي وكلمة”، وفقًا لقوله.