عقيل: المجتمع الدولي يتحمل ما ستؤول إليه الأوضاع في ليبيا

أعرب المحلل السياسي عز الدين عقيل، عن تخوفه من الميليشيات المسيطرة على طرابلس، والتي أعلنت رفضها لمخرجات ملتقى الحوار في جنيف قبل أن يعلن عن نتائجه حتى.

وحذر عقيل من انقلاب المجموعات المسلحة على الحكومة مثلما حدث مع الحكومات السابقة، وإعلان حكومة ميليشاوية جديدة في العاصمة، خاصة أن الظروف الدولية تجاه ليبيا يمكنها أن تكون مشجعة على هذا في ظل انشغال أميركا الشديد بقضاياها، وضعف وانقسام أوروبا.

و أوضح عقيل أن الفيصل الذي يمكنه أن يحسم كل هذا هو موقف المجتمع الدولي من هذه الحكومة، بمعنى إلى أي مدى هو مصمم فعلًا على دعمها ومساندتها، معتبرا أن استعداد العالم لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه العواقب الوخيمة لإسقاط الدولة الليبية وتركها نهبًا للعنف والجريمة المنظمة والفوضى والإرهاب، وتعريض سكانها للفقر والمرض والانتهاكات الجسيمة هو الذي سيحدد نجاح السلطة الانتقالية من عدمه.

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