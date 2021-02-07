“رئاسة أركان البحرية”: حرس السواحل أنقذ مؤخراً أكثر من 700 مهاجر

أشادت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية -التابعة لقوات الوفاق- بالمجهودات المبذولة من قبل جهاز حرس السواحل و أمن المواني التابع لرئاسة أركان البحرية خلال الأيام القليلة الماضية في عمليات إنقاذ وصفتها الرئاسة بالناجحة في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

وذكرت “رئاسة البحرية” في منشور لها في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين أن جهاز حرس السواحل تمكن خلال الفترة المذكورة من إنقاذ أكتر من “700” مهاجر غير قانوني وأن آخر عملية إنقاذ تمت يوم الأحد بإنقاذ “24” مهاجراً غير قانوني.

ونشرت المنصة الإعلامية لرئاسة أركان البحرية في آخر منشوراتها -ليل الأحد الإثنين-أن الزورق “فزان” نفذ عملية أخرى ناجحة لإنقاذ مهاجرين من جنسيات عربية وكان إجمالي المهاجرين الذين تم إنقاذهم من الذكور “11” من مصر “9” ومن تونس “2” وتم تسليمهم إلى جهاز الهجرة غير القانونية الكائن في طريق السكة بمدينة طرابلس.

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