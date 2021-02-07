الخارجية الأمريكية تدعو إلى تسليم « سلس» للسلطات في ليبيا

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، الأحد، عن ترحيب بلادها بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي بشأن انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة مكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية المحددة في ديسمبر المقبل من هذا العام .

وقالت غريفيث، في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية، داعية كافة السلطات والجهات الفاعلة الحالية إلى ضمان تسليم سلس وبناء لكافة الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة .

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن هدف الولايات المتحدة هو أن تتمتع ليبيا بالسيادة والاستقلال والاستقرار، مؤكدة على تنسيق الجهود الدولية لدعم هذا الهدف .

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