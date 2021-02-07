«تحرير السودان»: قواتنا كانت متواجدة في ليبيا أثناء الحرب

أقر رئيس حركة تحرير السودان المسلحة “مني أركو مناوي”، بوجود قوات من الحركة في ليبيا، مشددا على أن قواته لم تشارك في الحرب مع أحد الأطراف .. على حد قوله .

وأوضح مناوي، في تصريح صحفي، أنه أثناء الحرب في السودان كانت بعض عناصر الحركة تعبر إلى ليبيا في ظل المطاردة العسكرية مع القوات السودانية، نافيًا وجود قوات للحركة حاليًّا في ليبيا .

هذا وكان قد صدر تقريرأممي الجمعة، كشف فيه أن الجماعات المسلحة في السودان وجدت في ليبيا مصدراً جديداً للتمويل .

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