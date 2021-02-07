مساعي “الصحة العالمية” لخدمة النازحين في ليبيا

بحثت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف، مع وزير الدولة لشئون المهجرين والنازحين التابعة لحكومة الوفاق المشروع المشترك بين المنظمة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

ويهدف المشروع المشترك إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والعمل على تضمين النازحين للاستفادة من المشروع في كافة ربوع البلاد الليبية التي تشهد نزوحاً داخلياً على مدار “10” سنوات، علاوةً على المهجرين خارج البلاد في تونس ومصر ودول أخرى.

وأشاد وزير الدولة لشؤون المهجرين بجهود منظمة الصحة العالمية في توفير الدعم الفني لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة واعتبره ركيزة لتعزيز مراكز وخدمات الرعاية الصحية للمتضررين.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإجراء مسوحات صحية للنازحين بمن فيهم الكوادر الطبية وبمختلف الفئات، في البلديات واستحداث خارطة صحية للمناطق المستهدفة وتنفيذ برامج عمل مشتركة بما فيها الزيارات الميدانية داخل وخارج مراكز الإيواء.

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